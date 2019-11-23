Elektronik sigara 47 can aldı! Tehlikeli kimyasal

ABD'de elektronik sigara nedeniyle akciğer yaralanması yaşayan 47 kişi öldü.

Amerika'da 2 bin 172 kişi akciğer yaralanması yaşadı. Bu vakalardan 118 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Akciğer yaralanması

Yetkililer yaralanmaların toplam 49 eyalette olduğunu belirtirken akciğer yaralanması yaşayan 47 kişinin öldüğünü iletti. Doktorlar akciğer yaralanmaların elektronik sigaraya bağlı olarak gerçekleştiğini söyledi.

“Tehlikeli kimyasal”

Federal sağlık görevlileri, EVALI tanısı konmuş 29 hastanın akciğer sıvısı örneklerinde veya e-sigaraya bağlı akciğer hasarını bulduktan sonra maddeyi “tehlikeli kimyasal” olarak nitelendirdiler.

ABD başkanı Trump, gençler arasında e-sigara kullanımının artışını ve ürünlerin nasıl düzenlenmesi gerektiğini tartışmak için Cuma günü bir toplantı yapacak. Toplantıda elektronik sigaranın toplum üzerindeki olumsuz etkisi konu alınacak.