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İstanbul’da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kamerada

Fatih’te bir kafeteryada oturduğu esnada suikaste kurban giden Uygur Türkü iş adamı Saimait Airken’in öldürülme anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Fatih’te geçtiğimiz 10 Kasım Pazar günü saat 20.10 sıralarında meydana gelen olayda Uygur Türkü iş adamı Saimait Airken bir otelin kafeteryasında oturmaya başladı.

Silahına susturucu taktı

Bir süre sonra ağır adımlarla kafeteryaya yaklaşan suikastçı, silahına susturucu taktıktan sonra Airken’e tek el ateş ettikten sonra kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Airken, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Takip ve suikast anı kamerada
Görüntülerde, iş adamı Airken sahte konsolosluk plakalı bir araca binerek dışarı çıkıyor. Katil zanlısı geldiği aracı park ederek beklemeye başlıyor. İş adamını günlerce takip eden zanlı, son takipten tam 10 saat sonra ağır adımlarla kafeteryaya geliyor. Suikastçı ardından susturucu taktığı silahıyla iş adamına ateş ediyor. Katil ardından kaçıyor.

Katil zanlısı cinayeti bin dolar karşılığında istemiş
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Suriye uyruklu 1 kişinin de bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlının cinayeti bin dolar karşılığından işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Öte yandan gümrük işleriyle uğraştığı öğrenilen iş adamı Saimait Airken’in, Kırgızistan’dan 700 milyon doların yurtdışına çıkartılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında adının geçtiği öğrenildi.

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