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Fenerbahçe Beko Asvel'e fark attı üzerindeki kara bulutları dağıttı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını deplasmanda 88-72 mağlup etti. 

Turkish Airlines Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Asvel'İ 88-72 mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon ligde 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ilk kez kazandı. 

Salon: Astroballe

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Jordi Aliaga (İspanya)

ASVEL: Maledon 7, Diot, Kahudi 7, Jean-Charles 15, Jekiri 12, Taylor 3, Lomazs, Galliou, Noua 8, Bako 2, Lighty 18

Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, Melih Mahmutoğlu 14, Williams 17, Datome 3, Ahmet Düverioğlu, Kalinic 6, Ali Muhammed 13, Lauvergne 6, Stimac 21 

1. Periyot: 16-19 

Devre: 36-48

3. Periyot: 52-67

Beş faulle çıkanlar: 35.51 Datome (Fenerbahçe Beko), 36.47 Maledon (ASVEL)

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