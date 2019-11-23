Fenerbahçe Beko Asvel'e fark attı üzerindeki kara bulutları dağıttı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Fransa'nın ASVEL takımını deplasmanda 88-72 mağlup etti.

Turkish Airlines Euroleague'in 10. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Asvel'İ 88-72 mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon ligde 3. galibiyetini elde eden Fenerbahçe Beko, deplasmanda ilk kez kazandı.

Salon: Astroballe

Hakemler: Damir Javor (Hırvatistan), Spiros Gkontas (Yunanistan), Jordi Aliaga (İspanya)

ASVEL: Maledon 7, Diot, Kahudi 7, Jean-Charles 15, Jekiri 12, Taylor 3, Lomazs, Galliou, Noua 8, Bako 2, Lighty 18

Fenerbahçe Beko: Sloukas 8, Melih Mahmutoğlu 14, Williams 17, Datome 3, Ahmet Düverioğlu, Kalinic 6, Ali Muhammed 13, Lauvergne 6, Stimac 21

1. Periyot: 16-19

Devre: 36-48

3. Periyot: 52-67

Beş faulle çıkanlar: 35.51 Datome (Fenerbahçe Beko), 36.47 Maledon (ASVEL)