Muharrem İnce: Taksim'de kendimi yakarım

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu açıkladı. Turan'ın açıklamasının ardından CNN Türk'te yayınlanan programa konuk olan Barış Yarkadaş'a mesaj atan İnce, "Kanıtlasınlar Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Rahmi Turan, gece saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti.

Muharrem İnce: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım

Konuyla ilgili CNN TÜRK'teki 'Gündem Özel' programında Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.

Twıtter'dan çok sert açıklamalar

İnce daha sonra ise Twitter hesabından çok sert açıklamalarda bulundu. İnce'nin mesajları şöyle:

"Daha ilk günden Rahmi Turan’ın dile getirdiği iddiaların merkezine benim adımın oturtulacağını bana gelen bilgiler doğrultusunda tahmin etmiştim. Bunun benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik bir operasyon olduğunu ve bunun Genel Merkezin mutfağında bir çete tarafından pişirildiğini biliyordum. Tahminlerimde yanılmadım.

Parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır

İddiaların benimle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz. Bu bana, benim üzerimden parti içi muhalefete yönelik şerefsizce bir saldırıdır. Bu şerefsiz, onurdan insanlıktan nasip alamamış kalemşörle ve kaynağım dediği saray soytarısıyla mutlaka yargı önünde hesaplaşacağız. Bu iş elbette sadece yargıyla sınırlı kalmayacaktır. Siyaseten bu operasyonun parçası olan ve Cumhurbaşkanlığı seçim akşamından bu yana şahsıma yönelik kampanya yürütenlerle de hesaplaşmamız kamuoyunun huzurunda devam edecektir.