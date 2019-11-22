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Büyük sürpriz! Arda Turan ve Fatih Terim buluştu

Medipol Başakşehirli Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e sarılarak başarılar diledi.

Başakşehir forması giyen Arda Turan, A Milli Takım'da yaşananlardan bu yana aralarında soğukluk olan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e doğru önemli bir adım attı.

Tecrübeli oyuncu, maç öncesi Fatih Terim'in yanına gelerek  deneyimli teknik adamın önce elini öptü ardından sarıldı ve başarılar diledi. Fatih Terim de aynı şekilde Arda Turan'a karşılık verdi.

İkilinin arasındaki soğukluğun sona erdiğine işaret eden bu hareketin ardından Fatih Terim ve Arda Turan kulübelerine geçti, karşılaşma başladı.

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