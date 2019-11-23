Hadise'nin aile derdi büyük O Ses Türkiye'de ağladı! Ablası ve annesiyle kavgası

O Ses Türkiye yarışmasına Hadise aile kavgasıyla ilgili ağlayarak itiraflarda bulundu. Hadise ablası Hülya Açıkgöz ile kavgalı, annesi Gülnihal Açıkgöz kavga sebebiyle intihar girişiminde bulunmuştu.

Aslen Sivaslı olan gurbetçi aile kızı Hadise, kızkardeşleri ve annesi ile bir süredir kavgalı. Geçen yıl instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında annesi sert tepki gösterdi ve Hadise bir anda yalnız kaldı. Annesi ile küs olan ünlü sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci, bir yarışmacının ailesini görünce ortaya serdi.

Sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı. Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek şunlara anlattı:

-Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orda olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum.

Hadise ağladı







Bu açıklamanın ardından sesi titremeye başlayan Hadise ağlamamak için kendini tutmaya çalıştı. Ancak ünlü sanatçının gözlerinden bir anda yaşlar akmaya başladı ve şu itiraflarda bulundu:

-Her aile tabiki bir süreçten geçer. Ben hiç bir zaman kendi ailemle ilgili detaylara girmedim. Zaten kimseyi de ilgilendirmez benim ailemdeki sorunlar. Ama göz önünde olunca bazı açıklamalar yapmak zorunda kalıyorsunuz.

-Ben geçen yıl sosyal medyamdan bir açıklama yaptım. Ondan sonra tabii ailecek bir süreçten geçtik. Her ailede olduğu gibi. Ben göz önünde olduğum için ben yazılıyorum konuşuluyorum. Bu bebek de bu aileye çok iyi gelecek diye düşünüyorum.