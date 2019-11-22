Galatasaray Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray’ı 78. dakikada Gulbrandsen’in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde Galatasaray’ın iç sahada elde ettiği 41 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Başakşehir, puanını 22’ye yükselterek maç fazlasıyla lider duruma gelirken Galatasaray ise 19 puanda kaldı.

22. dakikada konuk takım Medipol Başakşehir gole çok yaklaştı. Soldan uzun oynanan topa hareketlenen Visca, Emre Taşdemir ile girdiği mücadeleye rağmen ceza sahası içi sağ çaprazda meşin yuvarlağı indirdi. Penaltı noktası üzerine gelen topa Crivelli'nin bekletmeden vuruşunda kaleci Okan Kocuk yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Galatasaray savunması pozisyonun devamında topu kornere gönderdi.

34. dakikada Galatasaray'da sağ kanatta taç çizgisine yakın yerden kazanılan faul atışını Ömer Bayram kullandı. Bu futbolcunun kale önüne gönderdiği topa kimse müdahale edemedi. Meşin yuvarlağı son anda gören kaleci Mert Günok, gösterdiği refleksle topu çelmeyi başardı. Yaşanan tehlikede son olarak savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi ve tehlikeyi önledi.

40. dakikada hızlı gelişen sarı-kırmızılı takım atağında Mariano sağda Clichy'den sıyrıldıktan sonra ortasını yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Lemina'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden vurduğu topa ceza sahası içi sol çaprazdaki Adem Büyük de dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Mert Günok son anda uzanarak kornere çeldi.

Mücadelenin devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

49. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mariano'nun ortasında ön direğe hareketlenen Feghouli'nin altıpas içinde vurduğu meşin yuvarlağı, yakın direk dibinde kaleci Mert Günok kornere gönderdi.

78. dakikada Medipol Başakşehir mücadelede öne geçti. Lemina'nın orta sahada kaptırdığı topla hızlı çıkan konuk takımda İrfan Can Kahveci, pasını soldan bindiren Gulbrandsen'e verdi. Ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Norveçli futbolcu, meşin yuvarlağı Okan Kocuk'un yanından ağlarla buluşturdu: 0-1

Müsabaka, turuncu-lacivertli ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray: 0 - 1 :Medipol Başakşehir

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Okan Kocuk, Donk, Ahmet Çalık, Marcao, Mariano, Feghouli (Dk. 74 Emre Mor), Lemina, Ömer Bayram, Emre Taşdemir (Dk. 86 Nagatomo), Babel, Adem Büyük (Dk. 86 Belhanda)

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir (Dk. 60 Gulbrandsen), Azubuike (Dk. 73 Berkay Özcan), Visca, İrfan Can Kahveci (Dk. 87 Arda Turan), Crivelli

Gol: Dk. 78 Gulbrandsen (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 3 Babel, Dk. 39 Adem Büyük, Dk. 90+1 Lemina (Galatasaray), Dk. 37 İrfan Can Kahveci, Dk. 39 Mahmut Tekdemir, Dk. 47 Caiçara (Medipol Başakşehir)