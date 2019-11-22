Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, "Görüşümüz nettir. Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim konusunda görüşlerinin net olduğunu belirterek, "Milletvekili Genel Seçimleri zamanında, yani 2023 yılının Haziran ayında yapılmalıdır. Bundan tavizimiz düşünülemeyecektir" dedi.

Ülke gündeminin maksatlı ve mahsurlu tartışmalarla meşgul edildiğini söyleyen Bahçeli, "Siyasi süreç tehlikeli kaymalar yaşıyor, dikkatle analiz edilmesi gereken kutuplaşmalara çekiliyor." dedi.

Erken seçim konusunda net açıklama

MHP lideri, erken seçim tartışmalarına ilişkin, ''Türkiye 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle yeni bir hükümet sistemine resmen geçmiştir. 27.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 24 Haziran 2018’de yapılmıştır. Yegâne öncelik 2023 hedeflerini yakalamak olmalıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte demokratikleşme, normalleşme ve istikrar ortamının sağlanması konusunda Cumhur İttifakı kararlıdır.

Kim ne yaparsa yapsın, ne söylerse söylesin, hangi ayak oyunlarına heves ederse etsin 2023’e kadar Türkiye’nin kararlı duruş ve tutumu zaafa uğramayacak, hedeflerden sapma gösterilmeyecektir. Bu konuda söz birliği, güç birliği, irade birliği çok açıktır, tartışmasızdır.

Türkiye’yi kaos ve kargaşaya sürüklemek için iştah ve izansızlıkla bekleyen çevrelere fırsat verilmeyecektir.''