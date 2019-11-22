Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı oldu

Kayserispor, 30 Kasım'daki seçime kadar Berna Gözbaşı'nın başkanlığa getirildiğini açıkladı. Berna Gözbaşı, Süper Lig'in ilk kadın başkanı olarak tarihe geçti.

Kayserispor yönetim kurulu başkanı Hamdi Elcuman'ın istifasının ardından, başkanlığa oy birliği ile Berna Gözbaşı seçildi. Gözbaşı, Süper Lig'de ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. Gözbaşı, ilk etapta 30 Kasım'da yapılacak olan olağanüstü genel kurula kadar başkan olarak görev alacak, sonrasında ise genel kurul üyelerinin oylarını alması durumunda Kayserispor'un başkanı olarak görevine devam edecek.

30 kasım'a kadar başkan olacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere Yönetim Kurulu kararımızla 30.11.2019 tarihinde kulübümüz genel kurulu yapılacaktır. Genel kurul öncesinde mevcut yönetim kurulu üyemiz Sayın Berna Gözbaşı, şehrimizin tüm dinamiklerinin ittifakıyla ve desteğiyle başkan adaylığını açıklamıştır. Gelinen noktada halen kulüp başkanlığı görevimizi yöneten Sayın Hamdi Elcuman büyük bir jest yaparak yönetim kurulu başkanlığından istifa etmiş, yönetim kurulumuz oy birliğiyle Sayın Berna Gözbaşı'yı yönetim kurulu başkanı olarak seçmiştir. Kendisine yapılacak genel kurulumuzdaki adaylığında başarılar diliyoruz"

Türkiye'de daha önce futbol kulüplerinde görev yapan kadın başkanlar

Sevda Karaali Şireci - Çankırıspor

Gönül Cemoğlu - Eskişehir Demirspor

Kübra Uslan - Bursa Ufukspor