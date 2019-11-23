Uğur Dündar'dan gazetecilik dersi!

Gazeteci Uğur Dündar, Rahmi Turan'ı arayan kaynağın kendisini de aradığını söyledi. Haberin delili olmadığı için haberi girmediğini söyleyen Dündar, iddianın manipülatif ve tuzak olduğunu ifade etti.

Uğur Dündar, Rahmi Turan'ın gündeme bomba gibi düşen iddiasının kumpas olduğunu söyledi. Aynı kaynağın kendisini de aradığını; ancak delil olmadığı için haberi girmediğini ifade eden Dündar, daha sonra aynı kaynağın aynı bilgiyi Candaş Tolga Işık'a aradığını öğrendiğini söyledi.

CNN Türk'te canlı yayına katılan Uğur Dündar, Rahmi Turan'ın aynı kaynağın iki gazeteciyi de aradığını söylemesi üzerine açıklama yaptı. Kendisine gelen bilginin doğruluğunu teyit edemediği için haberi girmediğini söyleyen Dündar, ikinci ismin Candaş Tolga Işık olduğunu ifade etti.

İşte Dündar'ın canlı yayındaki o açıklamaları:

"Rahmi Abi, iki gazeteciye daha bu haber gitmiş deyince nasıl olsa bu ortaya çıkar, onun için ben size yaşadıklarıma anlatayım. Geçtiğimiz hafta içerisinde böyle bir haber geldi. Aynen Rahmi Abi'ye gittiği gibi! Haberimiz çok özel, yüzde yüz doğru. 9 Kasım'da Muharrem İnce, Saray'a gitmiş görüşmüş. O haberde yazılanları hatırlıyorsunuz!

"Kaynak yanıltılmış olabilir"

Sahte plakalı bir araçla girilmiş. Ben bunu alınca kendi kendime şöyle düşündüm. Bir kere bu haberin belgesi yok. Belgesi olmayan bir haberi yapmak gazeteci ilkeleriyle bağdaşacak bir durum değildir. Çünkü kaynağınız ne kadar güvenilir olursa olsun o da yanıltılabilir. Ben burada kaynağın Rahmi Abi'yi yanıltma gayretinde olduğunu asla düşünmüyorum. O yanıltılmış olabilir. Çok güvendiği bir isim tarafından.

"Ben girmem o haberi dedim"

Rahmi Abi'nin de o kaynağa güvenmesi nedeniyle o da yanılmış olabilir. Ben Uğur Dündar olarak kendi gazetecilik ahlakının gereğini yaptım onu anlatıyorum. Bu haberin yaratacağı şudur: Uğur Dündar, CHP'yi dizayn mı ediyor? Bu haberin toplumda yaratacağı yorum bu olur. Elinizde bilgi de yok. Kaldı ki Muharrem İnce'ye sordunuz hayır gitmedim dedi. Saray'a sordunuz haber böyle bir şey olmadı dedi. O zaman ne yapacaksınız çamur at izi kalsın mı yapacaksınız? Ben girmem o haberi dedim. Reddettim.

Burada kumpas olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu kaynağa yapılmış olabilir, Rahmi Abi'ye yapılmış olabilir Sözcü'ye yapılmış olabilir.



Böyle bir haberin manipülatif olduğunu, CHP'yi dizayn etme algısı yaratmak ve Muharrem İnce'yi karalamak amacıyla üretildiğini düşündüm. Hiçbir CHP'li bir ismin böyle kritik bir süreçte gidip de Saray'dan icazet almaya tevessül edeceğine ihtimal vermedim. Hala da öyle kanaatteyim.

50 yıllık mesleki tecrübeme dayanarak bunun manipülatif, bir anlamda da tırnak içerisinde de tuzak sayılabilecek bir haber olduğunu hissettim.

"Mezardan babam çıksa..."

İnsanlar bu camiada birbirini tanır. Ben de tanıyorum. Ama benim kardeşim de olsa mezardan babam bile çıksa aklıma yatmayan, inanmadığım, mesleki ilkelerimle bağdaşmayan bir durum hissettiğimde önce bunu yüzde yüz belgelemeye gayret ederim. Her iki tarafa da sorarım. Soramadığım takdirde de böyle bir haberi girmem kardeşim.

"Sarayın adamı olarak yaftalanır"

Burada kumpas olduğunu düşünüyorum. Birincisi bu kaynağa yapılmış olabilir, Rahmi Abi'ye yapılmış olabilir Sözcü'ye yapılmış olabilir.

Kurultay'da aday olabilecek herhangi bir CHP'li de Saray'ın adamı olarak yaftalanmış ve töhmet altında bırakılmış olur."