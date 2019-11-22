Hadise ağlayarak bomba itiraflar yaptı! Acun çekimi iptal ederim dedi
O Ses Türkiye yarışmasına Hadise'nin ailesiyle ilgili itirafları ve gözyaşları damga vurdu. Beyaz teselli etti, Acun Ilıcalı, 'çekimi iptal ederim' dedi.
O Ses Türkiye yarışmasında bu hafta sürpriz üstüne sürpriz yaşandı. Önce Ajda Pekkan sürprizi yaşayan izleyici, devamında Hadise'den gelen göz yaşı dolu itiraflarla duygulandı. Ailesiyle olan kavgasına ilişkin beklenmedik itiraflarda bulunan Hadise, anlattıkları ile Acun Ilıcalı'yı da etkiledi. Bir ara Acun Ilıcalı 'çekimleri iptal ederim' dedi. İşte Hadise'nin itirafı ve gözyaşları:
Aslen Sivaslı olan gurbetçi aile kızı Hadise, kızkardeşleri ve annesi ile bir süredir kavgalı. Geçen yıl instagram hesabından yaptığı bir paylaşım sonrasında annesi sert tepki gösterdi ve Hadise bir anda yalnız kaldı. Annesi ile küs olan ünlü sanatçı yaşadığı sıkıntılı süreci, bir yarışmacının ailesini görünce ortaya serdi.
Sesini beğendiği genç kız için dönen Hadise, onun kuliste bekleyen annesini ve ağabeyini görünce kendini tutamadı. Bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Hadise ondan bir haber beklediğini söyleyerek şunlara anlattı:
-Abim var, şu an doğuma girdiler onun heyecanını yaşıyorum. Hala oluyorum. Çok duygusalım orda olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum. O yüzden birazdan bir resim gelir de ben mutlu olurum.
Hadise ağladı Beyaz teselli etti
Bu açıklamanın ardından sesi titremeye başlayan Hadise ağlamamak için kendini tutmaya çalıştı. Ancak ünlü sanatçının gözlerinden bir anda yaşlar akmaya başladı. Onun bu halini gören Beyaz da duygulandı. Ünlü şovmen yerinden kalkıp Hadise'ye sarılarak teselli etti.