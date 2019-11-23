HABER /  GÜNCEL

Beyoğlu'nda iki binanın çatısı alev alev yandı

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, bitişiğindeki başka bir binanın çatısına sıçradı. İki binanın çatısı da alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, çatıların alev alev yanması ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Mithat Paşa Caddesi Gaziler sakaktaki 4 katlı bir binanın çatısında saat 02.30 sıralarında meydana geldi.  Çatıdan henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu sırada alevler hemen bitişikteki 4 katlı başka bir binanın çatısına da sıçradı.  Olay yerine gelen Beyoğlu, Şişli ve Kâğıthane itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki alevlere müdahale etti. İki binanın çatısındaki yangın itfaiye erlerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla kontrol altına alındı. Bina sakinlerinin büyük panik yaşadığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatılarda büyük çapta hasar meydana geldi. 

Öte yandan, iki binanın çatısındaki yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Uğur Dündar'dan gazetecilik dersi!
Rahmi Turan: Hata yaptım özür dilerim
Galatasaray Başakşehir maçı golleri ve geniş özeti
Donald Trump: Ben olmasaydım Hong Kong yeryüzünden silinmiş olurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmirli vatandaşlara müjde
Kayserispor'un yeni başkanı Berna Gözbaşı oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim: Bu sene şampiyon olmasak da olurdan hiç hoşlanmam
Fenerbahçe Beko Asvel'e fark attı üzerindeki kara bulutları dağıttı
Hadise'nin aile derdi büyük O Ses Türkiye'de ağladı! Ablası ve annesiyle kavgası
Rahmi Turan açıkladı, Muharrem İnce'den cevap gecikmedi
Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına kapıyı kapattı
'Göğüslerini göstermemeyi öğret' videosu! Çağla Şikel'den Arto hamlesi!
Yorumlar