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PSG Yusuf ve Zeki'li Lille'i üzdü

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) lider Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Lille'i 2-0 yendi.s

Milli futbolcu Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı 14. haftanın açılış maçında Lille, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden PSG'ye konuk oldu.

Ev sahibi takım, 17. dakikada Mauro Icardi ve 31. dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle Lille'i 2-0 mağlup etti. 

Bu sonuçla lider PSG, puanını 33'e yükseltirken, Lille 19 puanla averaj farkıyla 7. sıraya geriledi. 

Zeki Çelik, karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, milli futbolcu Yusuf Yazıcı oyuna 78. dakikada girdi.

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