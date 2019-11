Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e eleştiri: Hani ceza hep şikayet ediyor

Galatasaray-Başakşehir maçını yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in her basın toplantısında oyuncularından şikayet etmesiyle ilgili ''Genç oyuncular oynayacak dedi, hani kime ceza ama ne oldu, yok ortada.'' dedi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan % 100 futbol programında Medipol Başakşehir'in deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Falcao'nun 2 hafta sonra döneceğini belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı;

''Galatasaray için sevindirici haber, Falcao'nun 2 hafta sonra oynama ihtimali varmış. Başkanın söylediğine göre tendonunda sıkıntı varmış riske edilecek bir sakatlık değil, muhtemelen dinlendiriliyor. Galatasaray'ın ideal kadrosu ile hocanın temmuz ayında yaptığı planlama bu değil. Okan, Ahmet, Ömer, Emre, Adem bunlar hocanın kadrosunda yoktu. Planlamanın yarısı gitmiş. Mevcut kadrondan gidenlere göre bunları takım olarak kurmuş. Sıkıcı bir maç, ilk kez bu kadar uzun ara verildi lige. Ligi özlüyorsunuz ama sıkıcı oluyor. Konsantrasyonlarda sorunlar oluyor.

''Galatasaray bugün kazanır diye kimse söyleyemezdi''

Misal Babel, sert maç oynadı dinlenip geldi. Muslera sakat geldi ondan faydalanmadı. Luyindama milli maçta sakatlandı. Bu fiziksel olarak da mental olarak da oyuncuları yoruyor. Galatasaray'dan kaç oyuncuyu Başakşehir'de oynatırsın? Babel'i koyalım, Lemina'yı beğeniyorum, ayıralım. Adem, Ömer, bu haliyle Feghouli. Emre'yi, Mariano'yu almazsın.Bugün daha geniş kadrosu olan takım Başakşehir. Bugün Başakşehir kadrosuna üç büyükler formasını verin şampiyon olur. Galatasaray bugün kazanır diye kimse söyleyemezdi. Galatasaray'ın kalecisi Okan, Başakşehir'e bakın Mert, milli takımda oynuyor.''

Fenerbahçe Beko benzetmesi

Galatasaray'ı Fenerbahçe Beko'ya benzeten Dilmen, ''Bek oyuncuları karşılaştır yine Başakşehir. Orta sahaya bakarsak A Milli Takım'ın oyuncuları Mahmut, Mehmet Topal var. Hücumda oyuna girmeyen oyuncuları var. Bakarsanız, hangi kadro daha kaliteli? Şu anda Fenerbahçe'nin basketbol takımında enerji yok ya Galatasaray da öyle. 6-0'da da sonuç alırsın ama reaksiyonda problem var. Bugün Ömer Bayram'a 'Olmazsa olmaz' dememizin sebebi diğerlerine göre daha çok enerjisi olduğu için.'' dedi.

''Appiah gibisi de geldi ama bir Fernando gelmedi''

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya giden Fernando'ya övgüler yağdıran Dilmen, ''Galatasaray'da keşke Nzonzi yerine başkası gelseydi. Fernando diye bir oyuncu geldi, gitti. Türkiye'ye çok orta saha oyuncusu geldi. Appiah gibisi de geldi ama bir Fernando gelmedi. Fernando lider oyuncuydu. Bazen bir oyuncu, çok oyuncudur. Galatasaray'da bana bir tane lider oyuncu söyleyin yok işte ama Fernando tam bir liderdi.'' ifadelerini kullandı.

''Her basın toplantısında şikayet ediyor''

Fatih Terim'in her basın toplantısında oyuncularından şikayet etmesini değerlendiren Dilmen, ''Fatih hoca 'Çok şey söylemek istiyorum' diyor ya işte orada kalıyor sözü. Bu sözleri ile Fatih Terim ile oyuncuların arası koptu. Ben buna Fatih Terim açısından bakmıyorum. Enerjiden fark ediliyor. Genç oyuncular oynayacak dedi, hani kime ceza ama ne oldu, yok ortada. Siz o sözleri paylaştığınız zaman oyuncuları kaybedersiniz. Obradovic'e birşey söylüyorsun ya hemen taraftar kızar. Bu konuda taraftar hassas. Fatih Terim aşmış bu yolları, oyunculardan şikayetçi değil gibi gözükmeye çalışıyor ama her basın toplantısından şikayet ediyor. Nzonzi 'Neden İstanbul'dayım?' diyordur. Galatasaray toparlanır büyük kulüp sonuçta bu tür kaoslardan çıkmasını çok iyi bilir. Fatih Terim'in oynadığı Galatasaray 14 yıl şampiyon olamadı. Galatasaray'a ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Öyle bir lig oynuyoruz ki, Galatasaray yine şampiyon olabilir. Trabzon'u yenemez mi Galatasaray? Yenebilir ama bu 5 haftayı iyi halletmesi lazım.'' şeklinde konuştu.