Galatasaraylı futbolcular özür diledi

Süper Lig'in 12'nci haftasında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilerek ligde iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisini sonlandıran Galatasaray'da maçın ardından bir grup sarı-kırmızılı oyuncu, taraftarlardan özür diledi.

Galatasaray, ligde evinde yenilmezliğini Başakşehir karşısında sona erdi. Sarı-kırmızılılar, bu müsabaka öncesinde ligde Türk Telekom Stadyumu'ndaki son 41 müsabakada rakiplerine 3 puan kaptırmamıştı. Aslan, söz konusu maçlarda 34 kez rakiplerini mağlup ederken, 7 defa da berabere kalmıştı. Cimbom, ligde sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olmuştu.

Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram ve Mariano, müsabakanın ardından soyunma odasına gitmeden önce taraftarları alkışladı ve af diledi. Bir grup taraftar takımı ıslıklarken, diğer grup ise alkışladı.