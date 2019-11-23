Babel, Trabzonspor maçında yok

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Babel, Trabzonspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Süper Lig’in 12. Haftasında Galatasaray, Medipol Başakşehir’i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 1-0 mağlup ayrıldı ve bu sezonki 3. yenilgisini aldı. Aslan bu sezon daha önce ligin ilk haftasında Denizlispor’a 2-0, 9. haftada da Beşiktaş’a 1-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 3'üncü dakikasında sarı kart gören Ryan Babel, Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.

Hollandalı futbolcu, gördüğü bu sarı kartla birlikte kart sınırını aşarak sarı kırmızılı takımın Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında takımını yalnız bırakacak.