HABER /  GALATASARAY

Yunanistan'dan şaşırtan Falcao yorumu

Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, uzun süredir sahalardan uzak kalan Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferini masaya yatırdı.

Yunan gazeteci Kostas Nikolakopoulos, Galatasaray'ın müzmin sakatı Radamel Falcao’nun durumu üzerine bir yazı kaleme aldı.

Ülkenin önde gelen Olympiakos muhabiri olarak bilinen deneyimli gazeteci, Kolombiyalı futbolcunun yaz ayında gerçekleşen transferi ve bugün içinde bulunduğu durumu, kırmızı-beyazlı kulüp açısından değerlendirdi, Olympiakos'un Falcao’yu almayarak bir şey kaybetmediği yönünde bir analize imza attı.  

‘Falcao ile görüşüldü, olmadı’
Milliyet'in aktardığı bilgiye göre; Monaco ile ayrılık sürecinde futbolcunun Olympiakos’a transferinin de gündeme geldiğini belirten Nikolakopoulos, “Bu yaz Olympiakos’un transfer harekatındaki sırlardan bir tanesiydi. Başkan Marinakis, Falcao ile görüşse de sonuç olarak bu transfer gerçekleşmedi” diye yazarak şöyle devam etti:

‘Sadece sahadaki oyun gerçeği söyler'
“Radamel Falcao sonunda Galatasaray’a gitti. Peki şu an orada ne yapıyor? Aşil tendonundaki sorunlarla uğraşıyor. Ne zaman sahalara döneceği belli değil. Sarı-kırmızılılarda sadece bir gol attı, hiç asisti yok. Falcao olayı, bu tip transferler için uçan taraftarların yanlış mentalitesinin yeni bir örneğidir. Sadece zaman ve sahadaki oyun gerçeği söyler”.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Özdil 'Saray'a giden CHP'liyi biliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e eleştiri: Hani ceza hep şikayet ediyor
ABD'den SDG'ye skandal destek: En tutarlı ortak
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu: Çok şaşırdım
Hulusi Akar'dan flaş F-35 açıklaması
İstanbul’da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kamerada
ÖNCEKİ HABERLER
Babel, Trabzonspor maçında yok
Galatasaraylı futbolcular özür diledi
Elektronik sigara 47 can aldı! Tehlikeli kimyasal
Tartışma yaratan Dipsiz Göl ile ilgil yeni gelişme
Okan Buruk: İyi oynamadık ama doğru oynadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilal Saygılı Camii açılışında açıklamalar
Yorumlar