HABER /  GÜNCEL

Güleda Cankel cinayetinde ihmal raporu Süleyman Soylu'ya sunuldu

Türkiye'yi sarsan Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından vahşice öldürüldü. Cankel'in, '17 saat süren bir cinayete’ kurban gitmesen ilişkin hazırlanan rapor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunuldu.

Raporda, “Zafer Pehlivan ifadesi alınarak savcılığa iletildi. Savcılık talimatla ifadesini aldığı şüpheliyi, yine talimatla serbest bıraktı. Pehlivan polis otosuyla ‘şehri terk etmesi’ için otogara götürüldü. Güleda da evine bırakıldı.” ifadeleri yer aldı.

Hürriyet’te yer alan haberde hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele veren Güleda Cankel’in ölümünün ardından görevli polisler ve sağlık personeli ile ilgili “ihmal” soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında görevli polislerin ifadeleri alındı, ilk incelemenin ardından rapor hazırlandı. Soylu, kendisine sunulan rapordaki detayları paylaştı.

Darp olayını görenler polisi aradı

Rapora göre Zafer Pehlivan’ın, Güleda Cankel’i kaldığı apartın önünde darp etmesi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gitmesiyle başlayan süreçte yaşananlar soruşturma dosyasına şöyle yansıdı: Kadına şiddet yönüyle şahısa (Zafer Pehlivan) gözaltı işlemi yapılmış, mağdur ile (Güleda) polis merkezine götürülmüştür. İfadeleri alındıktan sonra tutanaklar tutulmuştur. Mağdur kişi (Güleda) şikâyetçi olmamasına rağmen ‘koruma verelim’ denilmiş, ancak ‘Hayır ben koruma istemiyorum’ diyerek reddetmiştir. Gözaltı işlemi yapılan şüphelinin (Zafer Pehlivan) ifadesi alınarak savcılığa iletilmiştir. Savcılık ise talimatla ifadesini aldığı şüpheliyi, yine talimatla saat 03.32’de serbest bırakmıştır.

"Şehri terk etmesi” istendi

Şüpheli Zafer Pehlivan’ın savcılık talimatıyla serbest bırakılmasının ardından polis otosuna alınarak şehirlerarası otogara götürüldüğü, “şehri terk etmesinin” istendiği; Güleda’nın ise başka bir polis otosuyla evine bırakıldığı raporda yer aldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ünlü oyuncu ve sanatçıların çocukluk halleri! Vay be dedirtiyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Yılmaz Özdil 'Saray'a giden CHP'liyi biliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e eleştiri: Hani ceza hep şikayet ediyor
ABD'den SDG'ye skandal destek: En tutarlı ortak
Fatih Terim'den Arda Turan yorumu: Çok şaşırdım
Hulusi Akar'dan flaş F-35 açıklaması
İstanbul’da Uygur Türkü iş adamının öldürülme anı kamerada
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'dan şaşırtan Falcao yorumu
Babel, Trabzonspor maçında yok
Galatasaraylı futbolcular özür diledi
Elektronik sigara 47 can aldı! Tehlikeli kimyasal
Tartışma yaratan Dipsiz Göl ile ilgil yeni gelişme
2020 Ramazan Bayramı ne zaman hangi ayda başlıyor?
Yorumlar