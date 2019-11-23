Vedat Muriç için büyük tehlike

Fenerbahçeli Vedat Muriç'in sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalma riski bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'nin Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası büyük bir tehlike altında olduğu ortaya çıktı.

Sakat sakat oynadı

8 Ekim'deki maçta Sarı-Lacivertliler'in Isla'nın atılmasıyla 10 kişi kalmasının ardından bir pozisyonda ayak bileğini burkan 25 yaşındaki Kosovalı forvet, takımını yalnız bırakmamak için 90 dakikayı sakat sakat tamamlamıştı.

Kadrodan çıkarıldı

Vedat Muriqi, kontrolde 2. derecede yırtık belirlenince Çekya ve İngiltere milli maçları aday kadrosundan da çıkartılmıştı.

5 hafta sahalardan uzak kalma riski var

Star'ın aktardığı habere göre; Kanarya'nın Yeni Malatya ile deplasmanda yarın oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Kosovalı yıldızın sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalma riski bulunduğu öğrenildi.

10 milyon euroluk teklif reddedildi

Bu arada Muriqi'le ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak İtalyan Calciomercato, Lazio'nun 25 yaşındaki golcü için 10 milyon euro teklif ettiğini duyurdu. Fener yönetiminin ise İtalyan ekibinin önerisini geri çevirdiği ve Muriqi'i sezon sonuna kadar satmayı kesinlikle düşünmediği kaydedildi.