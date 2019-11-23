Ersun Yanal'dan Rodrigues'e özel talimat

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Malatya maçı öncesi Vedat ve Kruse'nin yokluğunda Rodrigues'e özel talimat verdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, yarın akşam Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

3 isim Malatya'da yok

Sarı-Lacivertli takımda Vedat Muriç ve Max Kruse sakatlıklarından dolayı İsla ise cezalı olmasından dolayı Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.





''Hücumda en büyük kozum sensin''

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, dünkü idmanda Garry Rodrigues'le özel görüştü. Oyuncusuna uyarılarda bulunan Yanal'ın, "Malatya'da Vedat ve Kruse yok, hücumda sana çok iş düşecek. Hücumda en büyük kozum sensin. Gol vuruşlarında çok daha dikkatli olmalısın" dediği öğrenildi.