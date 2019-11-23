İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Bekir Pakdemirli açıkladı

CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Korkmasınlar 3,5-4 aylık suyumuz var." açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz günlerde basında 'ıspanak zehirlenmesi' ile ilgili çıkan haberlere ilişkin değerlendirmeler yapan Bekir Pakdemirli, "Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilir. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin" diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Baraj doluluk oranları

Korkmasınlar 3,5-4 aylık suyumuz var. Hiç yağmur yağmasa bile. Yine de suyumuzu israf etmeyelim. Güzel haber pazartesi ile birlikte yağışlı hava geliyor. Suyumuzu verimli kullanalım.

"Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin"

Vatandaşlarımız ıspanağı güvenle yiyebilir. Zehirlenmeler yabani otlar sebebiyle ortaya çıktı. Yabani otlar tarlaya tarım ilacı atılmadığından çıkmış, tarım ilacı atılsaydı ıspanakta yabani otlar olmazdı. Türkiye'de böyle bir olaya şahit olmadık. Milyonda bir bu durum. Bazıları bunda zehir var, şu var bu var diyoruz. Biz analizler yaptık. En ufak bir şey yoktu. 4 lira olan ıspanak fiyatı 1 liraya düştü. Rahatlıkla herkes ıspanağını yesin.

Gıda denetimi hakkında

2018'de 1.1 milyon denetim yapmışız. Ekim itibariyle 1 milyona gelmişiz. ALO174 bu durumlar için biçilmiş kaftan. Restoran, perakende zincirlerde sorun yaşayanlar, arasın. Biz analizini yapıp, bilgi de veriyoruz.

Geleceğe nefes projesi

Ben vatandaşlarımıza katılımı için teşekkür ediyorum. Herkes ormanla buluştuk. O kadar güzel kareler var ki... 3 yaşında bir çocuk fidanının üstünü toprakla kapatmış, dizlerinin üzerinde bitkiye can suyu veriyor. Bir dedemiz elinde bastonuyla durmaya çalışırken, bir yandan da fidan dikmeye çalışıyor. Tüm üreticilerimiz başımızın tacı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın kendi ağaç sevgisinden dolayı 'Milli ağaçlandırma günü' ilan edelim dedi. Bir gün değil her yıl yapılsın. Vatandaş çocuklarını alıp çıkıp fidanlarını diksin. Ağaçlandırma ile ilgili rekor kırıldı. Çorumda 33 bin ağaçla Endonezya geçildi. Bir dijital arşiv oluşturuyoruz aynı zamanda Guinness'te bulunacak. Toplam 11 milyon fidan dikildi.

Türkiye son 10 yılda orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri. Herkes destekliyor ve takdir ediyor. Şehir içinde betonlaşma var. Ama bizim Bakanlığımız sorumlu değil. Belediyeler sorumlu. Biz her zaman belediyelerin yanındayız. Yeter ki ağaç dikmek istediklerini söylesinler...

Salda Gölü

Biz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yanındayız.

Millet Bahçeleri

Bakanlığımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yan yana. Biz destek oluyoruz. Millet Bahçeleri'ne yer yer destek oluyoruz. Taleplere yanıt veriyor ve destek oluyoruz.

Atatürk Havalimanı

İstanbul için güzel olacak. Nefes alacağı bir alan olacak.