Grip aşısı yaptırmalı mı dikkat salgınlar başladı!

Grip aşısı yaptırmalı mı yaptırmamalı tartışması kışın yaklaşmasıyla yeniden gündemde. Kimi uzmanlara göre grip aşısı yaptırmanın hiçbir faydası yok. Kimi uzmanlara göre ise grip salgını kapıda, vakalar artmaya başladı. Tek çare grip aşısı olmak!

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre grip, her yıl 5 milyona yakın kişiyi etkiliyor ve binlerce kişinin de ölümüne neden oluyor. Özellikle içinde bulunduğumuz mevsim ve kışın yaklaşmasıyla birlikte grip vakaları artarken “grip aşısı yaptırmalı mı tartışmaları” da yeniden başladı. Kimi uzmanlar, aşının mutlaka yapılması gerektiğini belirtirken bir grup hekim ise aşının faydalı olmadığı düşüncesinde. Peki grip aşısı olunmalı mı olunmamalı mı? Aşı tam koruma sağlar mı? Yan etkileri ya da riskleri neler?

Grip aşısı tartışmalarının aşıların içerisinde tiyomersal (civa içeren madde) veya alüminyumun bulunmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani, tiyomersalin antimikrobiyal koruyucu olarak çok dozlu aşılarda kullanıldığını ve içerisindeki civanın yaygın tüketilen yiyeceklerde özellikle deniz mahsullerinde de bulunduğunu belirtti. Alüminyum tuzlarının ise aşının daha etkili olması için eser miktarda kullanıldığını söyledi.

Dr. Genada Sinani, “Aşılarda bulunan alüminyum miktarı her gün kullanılan gıdalardan, su, antiasit türü mide ilaçlarından, havadan alınan miktardan daha düşüktür. Alüminyum içeren aşıların uygulandığı yere kızarıklık ve şişkinlik dışında, uzun süreli bilinen herhangi bir yan etkisi yoktur” diye konuştu.

Grip aşısı zararlı mı güvenli mi?

“Grip hastalığından ve gribe bağlı komplikasyonlardan korunmak için en etkili yol grip aşısı olmaktır” diyen Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani, “Grip aşısı ile ilgili toplumda ‘aşı grip yapar’, ‘grip aşısının yan etkileri fazla’, ‘grip aşısı güvenilir değil’ gibi doğru olmayan inançlar var. Oysa grip aşısı vücudun bağışıklık sistemini harekete geçirip hastalık oluşturmadan vücudun grip enfeksiyonuna karşı korunmasını sağlar. Aşının uygulandığı yerde hafif ağrı, kızarıklık veya şişkinlik dışında yan etkisi yoktur. Grip aşılarının etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak ispatlanmıştır” şeklinde konuştu.

Grip aşısının etkisi ne kadar sürer?

Her grip aşısının yapıldığı grip mevsimi için etkili olduğunu ve aşının koruyucu etkisinin aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra gelişip mevsim boyunca devam ettiği bilgilerini paylaşan Dr. Genada Sinani, şunları söyledi:

“Mevsimsel gripten korunmak için her yıl aşı olunması gerekir, çünkü eskiden yaptırılan grip aşıları veya geçirilmiş grip hastalığı koruma sağlamaz. Aşı olduktan sonra bağışıklık oluşması için geçen yaklaşık iki haftalık sürede grip aşısı hastalıktan koruyamaz. Bu nedenle, grip aşısının gribin sık görülmeye başladığı dönemden önce yapılması gerekir. Ülkemizin de içinde olduğu kuzey yarımkürede, grip virüslerinin toplumda en aktif dolaştığı dönem Ekim ayı sonundan başlar ve Nisan-Mayıs aylarına kadar devam eder. Bu yüzden, grip aşısı her yıl ideal olarak Ekim-Kasım aylarında yaptırılmalıdır.”

Kimlar grip aşısı yaptırmalı, hamilelikte zararlı mı?

Bazı istisna durumlar dışında grip aşısının 6 aydan büyük herkese yapılmasının önerildiğini belirten Dr. Genada Sinani, özellikle hamileler, 6 - 59 aylık çocuklar, 65 yaş üstü ile bakımevi ve huzur evinde kalan kişiler, kronik akciğer, kalp, böbrek, diyabet gibi hastalığı olan yetişkin ve çocuklar, çeşitli nedenlerle bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler ve sağlık çalışanlarının risk grubunda olduğu ve aşılanmaları gerektiği bilgisini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri dikkate alınarak toplumda hastalığa neden olma olasılığı yüksek olan 3 veya 4 virüsün alt tipine göre grip aşısının içeriğinin her yıl yenilendiğini kaydeden Dr. Genada Sinani, “Grip aşısı, grip olunmasını önleyebilir, gribin daha hafif geçirilmesini sağlayabilir. Grip aşısının yaptırılmasının gribe bağlı komplikasyonları azalttığı çeşitli bilimsel çalışmalarla gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.