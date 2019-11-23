AK Partili Ömer Çelik'ten Beştepe'deki görüşme iddiasıyla ilgili CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiği iddialarının yalan olduğununun ortaya çıktığını belirterek. "Anlaşılıyor ki, birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış.'" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştiği iddialarına tepki gösterdi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili Çelik Twitter hesabından yaptığı açıklamada,

BELGE YOK MESNET YOK

''Bir gazeteci, “Bir CHP’li Külliye’ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü” diye mesnetsiz bir haber yaptı. Haberde Cumhurbaşkanımızın CHP Genel Başkanlığı için o CHP’liye destek verdiği iddia edildi. Her bakımdan yalan olduğu belli olan iddialar. Belge yok. Mesnet yok. İsmi dolaştırılan Muharrem İnce en güçlü şekilde yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun böyle bir görüşme olduğu iddialarını net dille yalanladı.'' yorumunda bulundu.

''YALAN CEPHESİ ÇÖKTÜ''

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu ise ''Her zamanki gibi doğru haber gibi bir kaygısı olmadığını, kendisi açısından yalan da olsa elverişli haber peşinde olduğunu gösterdi ve “böyle bir görüşme var, ismi biliyorum” dedi.'' şeklinde tepki gösterdi.

Beştepe görüşme iddialarını yalan olarak nitelendiren Çelik,

''Cumhurbaşkanımızın “Böyle bir görüşme olmadı, Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyuyor musun?” demesinin ardından, yalan cephesi tamamen çöktü. Tüm bunlara rağmen CHP sözcüleri, en temel siyaset ilkelerinden yoksun bir şekilde görüşmeyi Cumhurbaşkanımızın açıklaması gerektiğini söylediler. Olmayan görüşmeyi, böyle bir görüşme olmadı diyen Cumhurbaşkanımızın açıklamasını istiyorlar. Tüm bunlar gösteriyor ki CHP yönetimi bu yalandan medet umuyor.''

''YALANDAN MEDET UMAN SİYASET ANLAYIŞI"

Açıklamalarına, ''Anlaşılıyor ki, birileri CHP’deki parti içi rekabette istemedikleri kişileri bertaraf etmek için bu yalan haber kurgusunu yapmış. Yalan haberden fayda sağlamaya çalışanlar da bunu hemen yalan siyasetine dönüştürdü. Şu anki CHP yönetiminin siyaset anlayışı nedir diye sorulsa bu olaya yaklaşımları özet bir anlatım olur. Yalandan medet uman bir siyaset anlayışı. Yalan üzerinden parti içi rekabeti yönetmeye çalışan bir siyaset anlayışı.CHP’li vatandaşlarımızın asla haketmediği bir yalan siyaseti'' şeklinde son verdi.