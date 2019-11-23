HABER /  DÜNYA

Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 14 ölü, 26 yaralı

Demirören Haber Ajansı

SURİYE'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada 26 yaralı Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Olay yerindeki yaralılar ise Tel Abyad ve Akçakale'deki hastanelere getirilmeye devam ediyor.

Ekmek sırasındaki siviller hedef alındı
Öte yandan saldırının Tel Abyad ilçe merkezinde ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen sivillere yönelik yapıldığı belirlendi. Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği öğrenildi.

Yaralılar Türkiye'ye getirildi
Türk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçen ambulanslar, 26 yaralıyı Türkiye'deki hastanelere getirdi. Akçakale ve Şanlıurfa'daki devlet hastanelerine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Cumhurbaşkanımız birinci elden paylaşacak
Fenerbahçe Obradovic kararını verdi
İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Bekir Pakdemirli açıkladı
CHP'li Gökhan Günaydın'dan skandal hareket genç kızın telefon numarasını verdi
Güleda Cankel cinayetinde ihmal raporu Süleyman Soylu'ya sunuldu
Yılmaz Özdil 'Saray'a giden CHP'liyi biliyorum' diyen Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu
ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Kartal: Vedat Muriç'i sattığımıza pişman olmadık
Grip aşısı yaptırmalı mı dikkat salgınlar başladı!
Ersun Yanal'dan Rodrigues'e özel talimat
Vedat Muriç için büyük tehlike
Anadolu Efes zirve yarışını sürdürdü
Hadise'nin aile derdi büyük O Ses Türkiye'de ağladı! Ablası ve annesiyle kavgası
Yorumlar