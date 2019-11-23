Tel Abyad'da bomba yüklü araç patlatıldı: 14 ölü, 26 yaralı

SURİYE'nin Türkiye sınırındaki Tel Abyad bölgesinde meydana gelen patlamada 26 yaralı Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü PKK/PYD tarafından bombalı aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 14'e yükseldi. Olay yerindeki yaralılar ise Tel Abyad ve Akçakale'deki hastanelere getirilmeye devam ediyor.

Ekmek sırasındaki siviller hedef alındı

Öte yandan saldırının Tel Abyad ilçe merkezinde ekmek almak için fırın önünde sıra bekleyen sivillere yönelik yapıldığı belirlendi. Fırından ekmek almak için aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin sıra beklediği ve bu sırada bomba yüklü bir otomobilin infilak ettirildiği öğrenildi.

Yaralılar Türkiye'ye getirildi

Türk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale ve Tel Abyad sınır kapılarından geçen ambulanslar, 26 yaralıyı Türkiye'deki hastanelere getirdi. Akçakale ve Şanlıurfa'daki devlet hastanelerine getirilen yaralılar, tedavi altına alındı.