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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde 4, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Sinat-Haftanin bölgesinde 1 olmak üzere, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen toplam 5 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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