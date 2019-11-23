Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Siz galiba bundan hoşlanıyorsunuz

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'li Muharrem İnce’nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü ğü iddialarına ilişkin "Kusura bakmayın ama maalesef bunu hak ettiniz Kemal Bey." diye yazdı.

Muharrem İnce, "Bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" diyerek iddialara sert sözlerle yanıt verdi. Gözler isim vermeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ahmet Hakan yazısında, "Kusura bakmayın ama maalesef bunu hak ettiniz Kemal Bey. Ne gerek vardı buna. Neden kendi elinizle kendinizi ezdiriyorsunuz ki?" tepkisini gösterdi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Rahmi Turan, gece saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti.

Hakan'ın o yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Diyecek söz bulamıyorum"

"Bir değil, iki değil, üç değil...Neden kendi elinizle kendinizi ezdiriyorsunuz ki? Karşılığını veremeyeceğiniz meydan okumalara kendinizi niye muhatap kılıyorsunuz ki?" ifadelerini kullanan Hakan meselenin ne olduğunu anlamayadığına vurgu yaptı ve 'Diyecek söz bulamıyorum.' diyerek yazısını noktaladı.

Kusura bakmayın ama maalesef bunu hak ettiniz Kemal Bey

"Ne gerek vardı buna Kemal Bey?"

DOĞRU mudur, sallama mıdır... Hiç bakmadan... Tuttunuz, “Bir CHP’li Külliye’de Erdoğan’la görüştü” iddiasına sahip çıktınız. Hem de ne sahip çıkma! Sanki elinizde somut bir bilgi varmış gibi... Sanki o CHP’liyi biliyormuşsunuz gibi... Sanki olayın hakikat olduğundan çok eminmişsiniz gibi... Ne gerek vardı buna Kemal Bey? Konu gündeme geldiğinde...

“Siz galiba bundan hoşlanıyorsunuz”

“Somut olayla ilgili benim bilgim, belgem, delilim yok... Hiçbir CHP’linin böyle bir görüşme yapacağına inanmıyorum... Ancak Erdoğan’ın CHP’nin içinin karışmasından mutlu olacağından eminim” diyemez miydiniz?

Bir değil, iki değil, üç değil... Neden kendi elinizle kendinizi ezdiriyorsunuz ki?

Karşılığını veremeyeceğiniz meydan okumalara kendinizi niye muhatap kılıyorsunuz ki? Dilim varmıyor ama “Siz galiba bundan hoşlanıyorsunuz” diyeceğim neredeyse.

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