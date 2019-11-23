Fenerbahçe'de 3 isim kadroda yok
Fenerbahçe, yarın oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken Vedat Muriç, Max Kruse ve İsla kadroya alınmadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bu antrenmanla birlikte BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, 16.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Malatya’ya hareket edecek.
Sakat olan Vedat Muriç, Max Kruse ve cezalı İsla kadroya alınmadı.