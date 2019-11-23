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Orkun Kökçü Milli Takım tercihi yaptı

Feyenoord forması giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü, A Milli Takım seviyesinde Türkiye forması giyeceğini açıkladı.

Feyenoord futbolcusu Orkun Kökçü, Türkiye milli takımını tercih etti. Hollanda milli takımında alt yaş kategorilerinde oynuyordu. Gerekli görüşmeler ve başvurular yapıldı.

''Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum''
Orkun Kökçü, ''Hollanda alt yaş kategorilerinin kaptanlığını yapmıştım. Ailem 'Hollanda'yı seçmelisin' dedi. Zor bir karar oldu. Babamın da canı sıkılmıştı. Hızlıca bir karar vermem gerekiyordu. Türkiye'de kendimi evimde hissediyorum ve Hollanda'dan daha fazla şans bulacağımı düşünüyorum." dedi.

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