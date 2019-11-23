Rahmi Turan’ın kaynağı olduğu belirtilen gazeteci Talat Atilla'dan çarpıcı açıklama

Sözcü yazarı Rahmi Turan, söz konusu iddialarla ilgili kaynağını açıklamamıştı. Kulislerde kaynağın gazeteci Talat Atilla olduğu konuşulmaya başladı. Atilla, "Ben değilim, söylenecek fazla bir şey yok" diye konuştu.

Geçen günlerde, Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, ismini açıklamadığı bir kaynaktan CHP'li Muharrem İnce'nin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasını gündeme getirdi.

Ardından kulislerde Turan'ın ismini açıklamadığı ismin gazeteci Talat Atilla olduğu konuşulmaya başladı. Atilla bugün yaptığı açıklamada kaynak kişi olmadığını söyleyerek, "Ben değilim, söylenecek fazla bir şey yok" dedi.

Talat Atilla'nın açıklaması şöyle:

-Turan’ın yazılarını benim sitemde de kullanıyorum diye iddiayı ortaya attılar. Kaynak ben değilim. Söylenecek fazla bir şey yok.

-CHP Genel Başkanı’nın ‘Olay doğrudur ama ismi açıklamam’ sözlerine karşılık ‘Gereğini yapın’ yerine yazanı ve kaynağı zorlamak basın tarihinde görülmemiş bir saçmalık.

-İddialarla ilgili sosyal medya hesabından da bir açıklama yapan Atilla, Rahmi Turan'ın yazısını kendisiyle bağdaştıranlar için mahkeme yoluna gideceğini duyurmuştu:

- Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitem de yazıyor diye rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin...