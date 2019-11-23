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Talat Atilla kimdir? Rahmi Turan adını vermişti

Beştepe'ye giden CHP'li iddiasıyla ilgil Rahmi Turan'ın haber kaynağım dediği gazeteci Talat Atilla kimdir nereli soruları sorulmaya başlandı.

Talat Atilla’nın adı Beştepe'ye giden CHP'li haberiyle beraber gündeme oturdu. Rahmi Turan'ın ortalığı karıştıran iddiasının kaynağı olarak gösterdiği Atilla, merak konusu oldu. İşte hayatına dair detaylar

TALAT ATİLLA KİMDİR?
Ankara’da dünyaya geldi. 1988 yılında gazeteciliğe ilk adımını attı. O dönemlerin önde gelen gazetelerinden birisi olan Anavatan Gazetesinde yazmaya başladı. Yine o dönemlerde İlk Haber gazetesinde muhabir olarak çalıştı. Sonrasında Ulus gazetesinde istihbarat şefliği görevlerinde bulundu. Günaydın Gazetesi, Son Havadis Gazetesi çalıştığı gazetelerdendir.

28 Nisan 2019 tarihinde Beyoğlu Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen 3.Ulusal Palandöken Ödül Töreninde ”Yılın Siyaset Yazarı” ödülüne layık görülmüştür. RADEV tarafından Yılın Gazetecisi ödülünü almıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’a tazminat ödemek için evini satması hakkında yaptığı haber ile 2018 Aralık ayında ”Özel Haber” ödülünü aldı.

Talat Atilla 2002 yılında www.tuktime.com adlı haber sitesini kurdu. İmtiyaz sahibi olduğu haber kanalının yanı sıra www.internetoku.com adlı haber sitesinin de imtiyaz sahibidir.

Talat Atilla 51 yaşındadır.

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