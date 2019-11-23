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Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Mevlüt, Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Malatya'ya gidecek kafile belli oldu. Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezası bulunan Isla ve sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Vedat Muriqi yer almazken Yeni Malatyaspor karşısında forvette forma giymesi beklenen Mevlüt Erdinç'ten de kötü haber geldi.

Mevlüt'te yırtık tespit edildi
Antrenmanda bacağının alt kısmında ağrı hisseden Mevlüt Erdinç'in çekilen mr'ı sonrasında sol bacak alt adalesinde kısmı yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan bilgilendirmede oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor kafilesi şöyle:
"Altay, Harun, Sadık, Zanka, Serdar, Rami, Murat, Hasan Ali, Emre, Jailson, Gustavo, Ozan, Tolga, Tolgay, Zajc, Ferdi, Alper, Dirar, Deniz, Rodrigues, Moses."

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