Uğur Dündar 'bu bir kumpas' deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

CHP'yi karıştıran 'Beştepe'ye çıkan CHP'li' iddiasıyla ilgili konuşan gazeteci Uğur Dündar, "Bu bir tezgah ve kumpas. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iddiaları araştırmadan doğrudur demesi bence bir talihsizliktir." diye konuştu.

CNNTÜRK canlı yayınına bağlanan Uğur Dündar, "Beştepe'ye giden CHP'li iddiası" ile ilgili konuştu.

"Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanan Dündar, iddialara ilişkin "Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu." dedi.

"Bu bir tezgah ve kumpas. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha iddiaları araştırmadan doğrudur demesi bence bir talihsizliktir." diyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Dündar'ın açıklamaları şöyle:

"Üstelik belgesi olmayan bir haber"

Mezardan babam çıksa bana söylediği bir şeyi doğrulatmadan haber yapan bir gazeteci anlayışına asla sahip değilim. Bana bu haber geldiğinde aklıma gelen ilk şey Uğur Dündar CHP'yi kurultaya doğru yönlendiriyor diye ortaya iddialar atılabileceği oldu. İftiralarla karşı karşıya gelmek istemedim. Üstelik belgesi olmayan bir haber. Bir taraf yalanladığında çamur at izi kalsından öte gitmeyecek bir haber.

"Bilgileri kimler iletti?"

Bunun bir kumpas olduğuna inanıyorum. Haberin kaynağına takılmak yerine bu kaynağa o iddiaları kimler, bilgileri kimler iletti? Bunun üzerine gidilmesi lazım.

Bu CHP Genel Merkezi kaynaklı bir algı operasyonu.

"Bu haber yüzde 100 doğru dedi"

Ben "Ciddi bir şekilde yanıltılıyor olabilirsin" demiştim, uyarılarda bulunmuştum. O kişi de, "Bu haber yüzde 100 doğru" dedi. Ben bunu yayınlamayarak bir kumpasın aleti olmadım. Gerçeğin ortaya çıkması için dün geceden beri uğraş veriyorum.