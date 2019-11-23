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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kılıçdaroğlu istifa etmeli

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP'li bir ismin Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasına sahip çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İlgilenmiyoruz"

CHP'de kim kime operasyon çekiyor bilmiyoruz da ilgilenmiyoruz da. AK davamızın lideri Cumhurbaşkanımız bu iftiralarla ve çamur siyaseti ile kirlenmeyecek kadar yüksektedir.

"İftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa etmeli"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, "Eğer onuru varsa bu iftiraya sahip çıkan Kılıçdaroğlu istifa eder" diyen Şahin, iddiayı gündeme taşıyan gazetecinin de jübilesini yapması gerektiğini kaydetti.

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