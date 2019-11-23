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Muharrem İnce: Yarın 13:00'te basın toplantısı yapacağım

CHP'yi altüst eden 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddialarında adı geçen Muharrem İnce, yarın basın toplantısı yapacağını açıkladı.

Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın “Erdoğan ile görüşen isim CHP’li Muharrem İnce"dir açıklamalarının ardından okların hedefi olan Muharrem İnce, Twitter hesabından açıklama yaptı:

İsteyen gazeteci istediği soruyu sorabilecek

İnce, "24 Kasım 2019 Pazar günü saat 13.00’de Yalova Merkez Elmalık Köyündeki evimde sürece ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek için isteyen gazetecinin istediği soruyu sorabileceği basın toplantısı düzenleyeceğim" dedi.

'Taksim'de kendimi yakarım' demişti

İddialar ile ilgili dün akşam yayınlanan CNN TÜRK'teki 'Gündem Özel' programında Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen Muharrem İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" ifadelerini kullanmıştı.

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