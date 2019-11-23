Dünyayı gezip öğrencilerine ilham olan Nilay Öğretmen

Milli eğitimde öğretmenlik yapan ve öğrencilerine ilham olmak, onları cesaretlendirmek amacıyla açmış olduğu instagram hesabında paylaştığı seyahat serüvenlerini paylaşan Nilay öğretmeni öğrencileri keyifle takip ediyor.

Şu ana kadar 30 ülkeyi gezen, belli bir gelir düzeyinde olanların da gereksiz tüketim harcamaları yapmak yerine maaş harici sadece ek ders ücretlerinden biriktirdikleri ile dünyanın gezilebileceğini ispatlamayı amaçlayan Nilay öğretmenin liseli öğrencilerine derslerinde “çok yaşayan değil çok gezen bilir” sözününün önemini ve hayatın her türlü zorluklarına rağmen kişinin kendi rotasını kendinin çizebileceğinin ipuçlarını en güzel şekilde usanmadan anlatmayı amaç edinmesini bu yılki 24 Kasım öğretmenler gününde tüm Türkiye öğrencilerine de aktarılması arzulanıyor.

İşte Nilay öğretmenin paylaşımlarından bazları;