HABER /  MEDYA

Dünyayı gezip öğrencilerine ilham olan Nilay Öğretmen

Milli eğitimde öğretmenlik yapan ve öğrencilerine ilham olmak, onları cesaretlendirmek amacıyla açmış olduğu instagram hesabında paylaştığı seyahat serüvenlerini paylaşan Nilay öğretmeni öğrencileri keyifle takip ediyor.

Şu ana kadar 30 ülkeyi gezen, belli bir gelir düzeyinde olanların da gereksiz tüketim harcamaları yapmak yerine maaş harici sadece ek ders ücretlerinden biriktirdikleri ile dünyanın gezilebileceğini ispatlamayı amaçlayan Nilay öğretmenin liseli öğrencilerine  derslerinde “çok yaşayan değil çok gezen bilir” sözününün önemini ve hayatın her türlü zorluklarına rağmen kişinin kendi rotasını kendinin çizebileceğinin ipuçlarını en güzel şekilde usanmadan anlatmayı amaç edinmesini bu yılki 24 Kasım öğretmenler gününde tüm Türkiye öğrencilerine de aktarılması arzulanıyor.

İşte Nilay öğretmenin paylaşımlarından bazları;

SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
Ankaragücü Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri
Uğur Dündar 'bu bir kumpas' deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kılıçdaroğlu istifa etmeli
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!
Mustafa Denizli'den bomba Falcao yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
F-35'lerle donatılan ABD filosu BAE'ye geliyor
Jose Mourinho ilk maçında kazandı
Muharrem İnce: Yarın 13:00'te basın toplantısı yapacağım
Denizlispor Çaykur Rizespor'u rahat geçti
Berke Özer: Fenerbahçe'ye daha da hazır bir şekilde geri döneceğim
2. yargı paketinde neler var af çıkacak mı son haberler geldi
Yorumlar