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MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG’nın saldırılarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği belirtildi.

MSB'nin açıklaması şu şekilde: 

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir"

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