MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı "Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK/YPG’nın saldırılarına meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği belirtildi.
MSB'nin açıklaması şu şekilde:
"Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’ın güneyindeki unsurlarımıza yönelik havan ve topçu atışıyla yaptığı taciz/saldırılara meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir"