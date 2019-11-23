Konyaspor'un golüne VAR engeli! 'Net gol...'

Süper Lig'in 12. haftasındaki Konyaspor - Beşiktaş maçında ev sahibi ekibin bulduğu gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Konyaspor ile oynadığı mücadelenin 3. dakikasında ev sahibi ekip Milosevic ile ağları sarstı ve pozisyon VAR'da incelendikten sonra gol iptal edildi.

Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Konyaspor golü kutladı ve santradan önce VAR odasından hakem Fırat Aydınus'a inceleme uyarısı geldi. Ekrana giden Aydınus yaptığı incelemenin ardından Milosevic'in vuruşunda Ömer Ali'nin Karius'un görüş açısını kapattığı yönünde karar vererek golü iptal etti.

RIDVAN DİLMEN: BENCE GÖRÜŞÜNÜ KAPATMIYOR

NTV'de pozisyonu değerlendiren Rıdvan Dilmen; "Ekranları başında olan herkes, acaba Elneny'e faul mu var, tabanla mı gidiyor oraya düşündü. Sonra ofsayt çıktı işin içerisinden. Hocalara diyorlar ki muhtemelen, 'Kalecinin görüş açısını kapatıyorsa, ofsayt verin. Ne yaptı VAR hakemi. Fırat Aydınus'a 'Bir gel' dedi. O da gitti, fakat enteresandır, rekor derecede karar verdi. O görüş açısına girdi ya, baktı açıya. Başka açılar gördük biz, sanki kapatmıyor gibi. Söylenen sözlerden sonra hemen döndü verdi. Fırat Aydnus, diğer açılardan baksa; farklı verecek sanki. Benim şahsi fikrim, kalecinin görüş açısını kapamıyor. Evet, Konyalı oyuncu ön tarafta fakat Karius görebiliyor topu." sözlerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU: NET GOL

A Spor'da yorum yapan Erman Toroğlu ise; "Konyaspor'un iptal edilen golünde, topa vuran Konyasporlu oyuncu, oyuncunun açısı, Karius'un açısı ve Karius'un önündeki futbolcunun açısı önemli. Topa vurulduğunda, kaleci topu görüyor mu? Topa vuran oyuncunun arkadaşı kaleciyi yanıltıyor mu? Kaçıyor mu? Pozisyonu iyi inceledim, bence net gol. Yardımcı ve orta hakem kolay yakalayamayabilir. VAR'daki hakemin yakalaması gerekiyor." dedi.