HABER /  POLİTİKA

Aksakal: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarına ilişkin, "Bizim sistematik olarak yadırgadığımız bir durum değil. Çünkü CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur." dedi.

Aksakal, partisinin Gaziantep il teşkilatını ziyaretindeki konuşmasında, artık yavaş yavaş il kongrelerinin sonuna yaklaştıklarını, 15 Aralık'ta DSP'nin 34. kuruluş yıl dönümünde de 11. Olağan Kurultayı gerçekleştireceklerini söyledi.

Aksakal: Chp'de bu tip entrikalar hep olmuştur

Aksakal, Beştepe'ye giden CHP'li siyasetçi iddialarının hatırlatılması üzerine, şunları belirtti:

"Biz de sizler gibi konuyu basından izliyoruz ve muhataplarının da demeçlerini takip ediyoruz. Bizim sistematik olarak yadırgadığımız bir durum değil. Çünkü CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur. Devletin Cumhurbaşkanı, 'Ben kimseyle görüşmedim.' diyor. İsnat edilen kişi, 'Ben görüşmedim.' diyor. Bu haberi yapan gazeteci, 'Kusura bakmayın yanlış haber yaptım.' diyor. Bir gazetecinin haysiyet cellatlığına soyunmuş olmasının bir karşılığı yok mudur? Adı, sanı, gazetesi ne olursa olsun. Sayın Kılıçdaroğlu, görüşmeyi yapanı bildiğini söylemişti. Bugün haberin kaynağı olan gazeteci, hangi plakalı araçla külliyeye girildiğini açıkladı. Ardından da İletişim Başkanlığı yaptığı açıklamada böyle plakalı bir aracın olmadığını söyledi. Doğrudan doğruya toplumla alay edilen bir siyaset kulvarı oluştu."

'Bizim bu tip şeylere kafamız basmaz'

Eskiden bu tip durumlarla karşılaşılmadığını ifade eden Aksakal, "Bizim bu tip şeylere kafamız çok basmaz. Çünkü DSP entrikalar içerisinde olmaz, vatan, millet ve halk için siyaset yaparız. CHP içerisinde önümüzdeki süreçte çok ciddi kargaşanın olabileceğini değerlendiriyorum. Umarım onlar da siyasette aklı selim bir noktada olmaya çalışırlar. Ama umudunuz var mı derseniz, biz 27 senedir yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ni tanıyoruz." diye konuştu.

'Cumhurbaşkanının uğraşmasına gerek yok'

Cumhurbaşkanının ana muhalefet partisiyle uğraşmasına gerek olmadığını söyleyen Aksakal, "Zaten onlar birbirleriyle uğraşarak yeteri kadar kendilerini yıpratıyorlar. İnşallah önümüzdeki süreçte DSP, siyasette bu tip yaşam biçimlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalarını toplumla paylaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Konyaspor'un golüne VAR engeli! 'Net gol...'
Ankaragücü Trabzonspor maçı geniş özeti ve golleri
Uğur Dündar 'bu bir kumpas' deyip Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: Kılıçdaroğlu istifa etmeli
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç şoku!
Mustafa Denizli'den bomba Falcao yorumu
ÖNCEKİ HABERLER
Burak Yılmaz isyan etti! 'Ben de insanım'
Beyaz Saray ile Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi
İstanbullular yarın bu yollara dikkat
MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir
Dünyayı gezip öğrencilerine ilham olan Nilay Öğretmen
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilal Saygılı Camii açılışında açıklamalar
Yorumlar