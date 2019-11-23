Abdullah Avcı: Daha iyi olmalıyız

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor deplasmanında aldıkları 1-0'lık galibiyetin üstüne koymaları gerektiğini söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Konyaspor'u, Burak Yılmaz'ın 71. dakikada attığı golle 1-0 yenerek, ligdeki 6. galibiyetini elde etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, şunları söyledi:

"Daha iyi olmalıyız"

"Performansımız yeterli değil.. Oyun olarak üzerine koymamız lazım, kazanarak bu süreci kısaltacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum, gelişerek devam edeceğiz”

"Son 6 maç, 5 galibiyet, 1 beraberlik. Sadece 1 gol yedik. Yetmez! Bu yeterli olmaz. Daha iyi olmalıyız. Hala üstüne koymalıyız. Kazanarak da üstüne koyacağız."