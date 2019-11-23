Konyaspor Beşiktaş maçı özet ve golleri

Süper Lig 12. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek art arda 4. galibiyetini aldı.

İttifak Holding Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve hakem Fırat Aydınus'un düdük çaldığı maçı Beşiktaş 1-0 kazandı. Siyah-beyazlılara zorlu deplasmanda 3 puanı getiren golü 71. dakikada Burak Yılmaz attı.

Konyaspor'un 3. dakikada Milosevic ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından peş peşe 4. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Beşiktaş puanını 21'e yükseltti. Son 5 maçta 4. kez mağlup olan Konyaspor ise 13 puanda kaldı. Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Kayserispor'u konuk edecek. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

KONYASPOR 0-1 BEŞİKTAŞ MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

90 VE MAÇ BİTTİ

Oyuncu Değişikliği85'Beşiktaş'ta Ljajic kenara geldi, Oğuzhan oyundaAdem Ljajic - Oguzhan Özyakup



82'Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Burak Yılmaz karşı karşıya pozisyonda Serkan'ı geçemedi, dönen topa N'Koudou vurdu, bu kez savunmadan döndü top.



Sarı Kart78'Avantaja bırakılan pozisyonda Rebocho'ya faul yapan Jönsson sarı kart gördü Sarı Kart - Jens Jönsson

72'GOL! Burak Yılmaz attı! Beşiktaş öne geçiyor...Gol - Burak Yilmaz



66'Caner'in sağdan ortasında N'Koudou yükseldi ancak vuramadı, yerde seken top kaleye doğru falso alsa da Serkan'ın kontrolünde dışarı çıktı.

59'Beşiktaş'ta Diaby kenara geldi, N'Koudou oyundaAbdoulay Diaby - Georges-Kevin N'Koudou



57'Diaby'nin pasında ceza alanında topla buluşan Burak'ın vuruşunda top yandan dışarı gitti.



Sarı Kart54'Miya'ya sert bir faul yapan Elneny sarı kart gördüSarı Kart - Mohamed Elneny



51'Sağdan iyi çıkan Ömer Ali'nin yerden ortasında Miya'ya gelen topu Gökhan son anda kesti.



48'Caner'in ceza alanına gönderdiği topa Burak kafayı vurdu, Serkan üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

İlk yarı sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi



44'Beşiktaş rakip ceza alanı çevresinde iyi paslaştı. Elneny'nin pasında Rebocho'nun sol çaprazdan şutunda top auta gitti.



39'Milosevic'in soldan kullandığı köşe vuruşunda Jonsson ön direkten arkaya aşırttı, Jevtovic penaltı noktasında dönerek vurdu, top Karius'ta kaldı.



36'Miya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu Jevtovic kafayla indirdi ancak Rebocho orada dikkatli. Topu uzaklaştırdı

36'Miya'nın soldan ceza alanına gönderdiği topu Jevtovic kafayla indirdi ancak Rebocho orada dikkatli. Topu uzaklaştırdı



30'Diaby'nin pasında sağda topla buluşan Gökhan'ın ortasında Anicic topu ön direkte kesti ve uzaklaştırdı.



22'Soldan çalımlarla ceza alanına giren Burak'ın yerden ortasında Anicic son anda dokundu.



21'Skubic'in sağdan yerden ortasında Miya'nın ön direkte vuruşu yandan dışarı gitti.



19'Ferhat'ın kullandığı serbest vuruşta Vida penaltı noktasına gelen topu uzaklaştırdı.

15'Diaby'nin sağdan ortasında Burak, Serkan'dan önce kafayı vurdu top dışarı çıktı.



14'Miya'nın sol çaprazdan vuruşunda savunmada Vida'ya çarpan top dışarı gitti. Fırat Aydınus autu işaret etti. Konyasporlu futbolcular itiraz etse de karar değişmedi.



13'Bajic'in sağdan ortasında Miya'ya gelen topa Gökhan son anda kafayı vurdu.



8'Ruiz'in uzun pasında Burak'ı aşan topu Serkan kontrol etti.



4'Konyaspor'un golü, VAR kontrolünde ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



3'GOL! Milosevic attı! Konyaspor öne geçiyor...

Maç Başladı1'Maç başladı! İki takıma da başarılar...

Şimdiye kadar 44 kez mücadele eden takımların maçlarında 22 kez Beşiktaş üstün gelirken 8 maçtan da İttifak Holding Konyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. İki takım arasındaki 14 maçta ise eşitlik bozulmadı.

Ligde 11 karşılaşmada 5 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 18 puan toplayan ve son 5 maçta çıkışa geçen siyah-beyazlı takım, Konyaspor'u da yenerek hem şampiyonluk yarışına ağırlığını koymak hem de galibiyet serisini devam ettirmek amacında.

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