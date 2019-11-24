UEFA buna ne diyecek! Alman futbolcu Premier Lig'de asker selamı verdi

İngiltere Premier Lig'de Norwich City'nin deplasmanda Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçın 2. golünü atan Dennis Srbeny, asker selamlı gol sevincinde bulundu.

Premier Lig'in köklü kulüplerinden Norwich City'nin Alman futbolcusu Dennis Srbeny'nin gol sonrası asker selamı, bir anda Türkiye'nin gündemine düştü.

Norwich City, asker selamlı gol sevincini Twitter hesabından da paylaşmayı ihmal etmedi.

UEFA sessiz kalacak mı?

UEFA'nın, asker selamı veren futbolcularımız için Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı soruşturmayı Dennis Srbeny için de açıp açmayacağı ise merak konusu oldu.