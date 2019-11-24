Rahmi Turan'dan siyaseti sallayan yazısı için yeni açıklama! Kendimi affetmiyorum

CHP'de yaklaşan kurultay öncesi, Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü öne sürerek siyaset gündemini değiştiren Sözcü yazarı Rahmi Turan, bugünkü yazısında, 'Kendimi affetmiyorum' dedi.

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türkiye'nin gündemini sarsan 'Beştepe'ye çıkan CHP'li' iddiasıyla ilgili yeni bir yazı kaleme aldı. Turan bilgiyi nasıl bir süreç içerisinde duyurduğunu yazdı.

Turan, "İddianın belgesini istemem gerekirdi. Hata yaptım. Kendimi affetmiyorum" dedi.

Rahmi Turan ayrıca, iddiasıyla ilgili belge istemediği için pişman olduğunu belirtti ve haber kaynağının tutumuna da tepki gösterdi.

Turan'ın 'Siyaseti sarsan olay' başlıklı yazısından öne çıkan kısımlar şöyle:

“Bu açıklama yazısını yazmak benim için görev oldu.

Haber kaynağım!

Büyük baskılara rağmen, meslek anlayışım gereği, haber kaynağımı açıklamıyordum… Fakat o arkadaş Odatv'ye:

'Haber kaynağı ben değilim. Bunu söyleyenleri mahkemeye vereceğim' diye demeç verince gerçeğin açıklanması gerekti.

Sevgili Talat Atilla… Ne vardı durup dururken “Haber kaynağı ben değilim” diye açıklama yapmak?

Bunu çok garip buldum ve içtenlikle söylüyorum, ayıpladım!"

'Kuralı kendisi bozdu'

"Ne yazık ki, kuralı Talat Atilla kardeşim bozdu, ben de üzülerek gerçeği açıklamak zorunda kaldım:

Evet, 'Muharrem İnce, Saray'da Erdoğan'la görüştü' şeklindeki haberimin kaynağı Talat Atilla'dır.

Güvendiğim bir arkadaşım, kardeşim ve başarılı bir meslektaşım olduğu için ona inandım."

'Kendimi affetmiyorum'

"Burada bir gerçeğin de altını çizmek gerekir. Talat Atilla'ya da haberin başka bir kaynaktan geldiği kesin. Açıklar mı, bilemiyorum. Bu onun vereceği karara bağlı…

Bana gelince, güvendiğim, inandığımdan, ondan belge istememek gibi bir hatada bulunduğum için kendimi affetmiyorum!”