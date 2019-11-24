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Mersin Anamur’da köpek kavgası: 3 kişi öldü 1 kişi ağır yaralı

MERSİN’in Anamur ilçesinden dehşet veren bir kavga haberi geldi. Üstelik kavganın sebebi bir köpek. Kavgada 3 kişi öldü, 1 ağır kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Karalarbahşiş Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında köpek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine A.Ç. yanındaki tüfekle karşı tarafa ateş etmeye başladı.

Olayda 4 kişi çeşitli yerlerinden vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan 1 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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