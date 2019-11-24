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 Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce'ye destek! Sonuna kadar yanındayım

HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddia edilen Muharrem İnce’ye çok çirkin ve sinsi bir kumpas kurulduğunu söyledi.

Alçı, “Şu dakikadan itibaren CHP Genel Merkezi töhmet altındadır. Parti içinde bir komisyon kurulmalı. Bu tezgâhın kaynağı aydınlığa kavuşturulmak zorunda. Muharrem Bey’i hedefleyen bu büyük politik komplo üstü örtülebilir basit bir hadise değil. Çok açık bir onursuzluk yapılmış” dedi.

Alçı, “Bu bağlamda sonuna kadar Muharrem İnce’nin yanındayım. Siyasi değil ahlaki bir tavır bu. Bence 24 Haziran 2018 geceyarısından beri İnce’yi aynı odakların kara propagandalarla bitirmeye çalıştığı netleşti artık. Bu kumpasçıların ortaya çıkarılması biz gazetecilerin de görevidir” ifadesini kullandı.

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