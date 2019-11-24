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Tüm takım zehirlendi Voleybol 1. Ligi Kuzeyboru'nun maçı ertelendi

TÜRKİYE Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Kuzeyboru takımının 10 oyuncusu, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Takımın oynayacağı Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor maçı federasyon tarafından ertelendi.

Voleybol 1. Ligi'nin 7. haftasında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor ile karşılaşacak olan Kuzeyboru takımı oyuncuları, maçın oynanacağı kente gitti.

Kamp yapacakları otele geçen oyuncalarda gece saatlerinde mide bulantısı ve ishal şikayetleri başladı.

Bunun üzerine oyuncular, hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. 10 oyuncu, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

voleybol

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- "Takımımız Mardin Büyükşehir Belediyesi Başakspor maçı için 22.11.2019 cuma günü Mardin’e gelerek kamp yapacağı otele yerleşmişti. Maalesef maçtan bir önceki gece yani 23.11.2019 gecesi takımızdan 10 sporcu henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple mide bulantısı ve ishal şikayeti ile hasteneye kaldırıldı."

"Oyuncularımız gece boyunca hastanede yatarak tedavi edilip sabah itibariyle taburcu edilmişledir. Maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmiş olup, oyuncularımız otelde doktor gözetimi altında bekletilmektedir. Mardin Valisi Mustafa Yaman ve değerli eşi Gülseren Yaman’a misafirperverliği ve yardımları için teşekkür ediyoruz"

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