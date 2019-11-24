Diagne Galatasaray'a mı dönüyor? Fenerbahçe sorusuna yanıtı olay

BELÇİKA’da Club Brugge forması giyen Mbaye Diagne, sosyal medya hesabından takipçilerine verdiği yanıtlarla Galatasaray’a dönüş sinyallerini çaktı.

Radamel Falcao ve Florin Andone’nin sakatlıkları nedeniyle forvet hattında sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'ın, Club Brugge’e kiraladığı Diagne’yi geri çağırabileceği iddia edilmişti.

Instagram hesabından kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Diagne, Galatasaraylı taraftarların “Geri dön” mesajlarını karşılıksız bırakmadı.

28 yaşındaki forvet bir taraftarın “Galatasaray’a dönecek misin?” sorusuna “Şimdi değil” derken Fenerbahçeli bir taraftarın “Fenerbahçe’ye gel” mesajına ise suratını tutan emojiyle yanıt verdi.

Bu yanıtlar, Diagne'nin Galatasaray'a dönebileceği iddialarını güçlendirdi.