Muharrem İnce'nin partiden bir grup komplo kurdu iddialarına CHP'den yanıt

Muharrem İnce bir basın toplantısı düzenleyerek kendisine CHP Genel Merkezi'nden bir komplo kurulduğunu söyledi. İnce'ye CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın "CHP'li bir siyasetçinin Erdoğan ile görüştüğü" iddialarında adının geçmesine Yalova'daki evinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt veren Muharrem İnce'ye CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi. İnce'nin parti yönetimine tepkili sözlerine Öztrak "Sakin olmamız gereken günlerdeyiz" yanıtını verdi.

CHP sözcüsünden açıklama!

Twitter üzerinden açıklama yapan Faik Öztrak ''sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak'' diyerek şu Tweeti attı:

Sarayın CHP’ye kurmaya çalıştığı kumpasın değirmenine hiç bir partilimizin su taşımaması ve sakin olmamız gereken günlerdeyiz. Sarayın bu operasyonla milletimizin gerçek gündemini karartma çabası boşa çıkacak, milletimizin partimize olan teveccühü daha da artacaktır. — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 24, 2019

İnce parti içinde bir grubun kendisine komplo kurduğunu söyledi

İnce, Beştepe'ye gittiği iddia edilen CHP'linin kendisi olduğu iddialarına tepki gösterek parti içinde bir grubun kendisine komplo kurduğunu söylemişti. İnce, aynı zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak basın açıklaması teklifini geri çevirmesini eleştirmişti.