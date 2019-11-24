Sivasspor deplasmanda Kayserispor'u yendi haftayı lider tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor' a konuk olan Sivasspor, sahadan 4-1 galip ayrılarak haftayı lider tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı DG Sivasspor 4-1 kazandı.

Mücadelenin 24. dakikasında konuk ekip Fernando ile 1-0 öne geçti. 44'te ev sahibi takımdan Pedro Henrique beraberliği sağladı. Ardından 70. dakikada Emre Kılınç, Sivasspor'un ikinci golünü kaydetti. 74 ve 90+4. dakikada ise Erdoğan Yeşilyurt attı: 1-4

Haftayı lider kapattı

Bu sonuçla lig sonuncusu Kayserispor 7 puanda kalırken üst üste 4. maçını da kazanan DG Sivasspor puanını 24'e yükselterek bir gün sonra zirveyi Trabzonspor'dan aldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Süper Lig'in 12. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

GOL 24. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada Umut Bulut'tan kaptığı topla hızlı hareket eden Fernando Andrade'nın rakiplerini geçerek ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği sert şutta, meşin yuvarlak kalecinin solunda filelerle buluştu: 0-1

28. dakikada rakip yarı alanda baskı yapan Sivasspor'da topu kapan Mert Hakan Yandaş, rakibinden sıyrıldıktan sonra pasını Emre Kılınç'a aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Kılınç, önündeki rakibini geçtikten sonra kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

GOL 44. dakikada ev sahibi ekip beraberliği sağladı. Kayserispor'da Poulain'in savunmanın arakasına havadan gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden ve kaleciyle karşı karşıya kalan Henrique, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARI

62. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Gioano'nın kaleye paralel yerden gönderdiği sert ortasında kaleci Lung'u geçen topa Yatabare uygun pozisyonda dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

68. dakikada Sivasspor atağında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung'u da geçen top sol direk dibine çarparak ceza sahasına döndü. Topu iyi takip eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinde kaleye gönderdiği şutta kaleci Lung son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

70. dakikada konuk ekip tekrar öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın sağ taraftan kullandığı kornerde Adebayor'un kafayla uzaklaştırdığı top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Ceza yayı içinde topun gelişine sert vuran Emre Kılınç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

74. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Mert Hakan Yandaş'ın kaleye paralel gönderdiği pasta arka direkte topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt, açısı dar olmasına rağmen yakın mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

90+1. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sert şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

90+4. dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Kone'nin şık pasında Erdoğan Yeşilyurt uygun pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4

Karşılaşmayı Demir Grup Sivasspor, 4-1 kazandı.

İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 - Demir Grup Sivasspor: 4