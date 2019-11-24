Muharrem İnce'nin sözlerini değerlendiren AK Parti'den açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı. Bu merkez en ufak sorumluluk duygusuna sahipse, Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir. İftira attıkları CHP'li siyasetçilerden af dilemelidir, Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız. Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir CHP’liyle görüştüğü iddialarına ilişkin Twitter’dan açıklamada bulundu.

Çelik, yalan habere imza atan gazetecilerin bu yalanın arkasından çekildiğini dile getirerek, haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi'nin işaret edildiğine vurgu yaptı.

Çelik, "Bu yalan haberin hedefi olan CHP'li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezinin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünden hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar. Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık. Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net; siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık" değerlendirmesinde bulundu.