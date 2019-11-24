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Ülke şokta! Toprak kayması 34 can aldı

Afrika ülkesi Kenya'da aşırı yağış ve sonrasında meydana gelen toprak kaymasında 34 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'da ülkenin batısında etkili olan aşırı yağışlar ve ardından gelen toprak kayması can aldı.

Kenya İçişleri Bakanlığı 29 kişinin toprak kayması nedeniyle 5 kişinin ise araçları sele kapıldığı için hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hükümet felaketzedelere yardım için polisi ve orduyu devreye soktu. Doğal afetin vurduğu bölgelere helikopterlerle ulaşılarak mağdurlara yardım götürülüyor.

Kenya'daki can kayıplarıyla birlikte son 1 ayda toplam 72 kişi aşırı yağışlara bağlı olarak hayatını kaybetti.

Somali, Güney Sudan ve Kenya'da önümüzdeki haftalarda da şiddetli yağışların sürmesi bekleniyor.

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